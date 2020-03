Dans le cadre de l’appel du Premier ministre à un gouvernement d’urgence nationale, la chaîne Hadashot 12 révèle que le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le député Gaby Ashkenazy se sont parlés au téléphone samedi soir très tard. Rien n’a été dit sur la teneur de leur conversation. Par ailleurs, la chaîne indique qu’il y a actuellement de vives dissensions au sein de Bleu-Blanc à propos d’un ralliement ou non à la proposition du Premier ministre. Le dilemme est simple: accepter son appel signifierait rompre l’engagement solennel de ne pas siéger avec Binyamin Netanyahou, et rejeter son appel présenterait Bleu-Blanc au public comme un parti qui aura préféré poursuivre les luttes politiciennes au dépens de l’intérêt national urgent. Selon la chaîne, Benny Gantz et Gaby Ashkenazy seraient en faveur de la proposition de Binyamin Netanyahou alors que Yaïr Lapid et Moshé Yaalon seraient contre.

Photo Noam Revkin Fenton / Flash 90