Samedi soir, peu après le nouvel appel du Premier ministre à un gouvernement d’urgence nationale pour lutter contre le virus du Corona, le député Moshé Yaalon (Bleu-Blanc) a publié un tweet particulièrement déshonorant pour lui: « Tous ceux qui nous ont critiqués lorsque nous avertissions que Netanyahou est en train de transformer Israël en Turquie d’Erdogan doivent maintenant réaliser et intégrer son utilisation cynique de la crise du Corona pour ses intérêts politiques et personnels, ceux d’un accusé devant passer en jugement ».

Ce tweet a entraîné d’innombrables réactions indignées, certains accusant le ministre de la Défense d’avoir complètement déraillé.

Le ministre des Transports Betzalel Smotritch a lui-aussi réagi et a écrit: « Benny Gantz, l’heure de vérité est arrivée pour vous! Vos deux associés irresponsables (Yaalon et Lapid) sont en train de saboter la formation d’un gouvernement d’union uniquement par haine de Binyamin Netanyahou. La haine est en train de vous dévorer. J’ose imaginer que vous n’êtes pas de ceux-là et que comme moi, vous vous désolidarisez de ce tweet délirant et maladif et que ce qui vous motive est effectivement le bien de l’Etat d’Israël. C’est le moment de vous séparer de ces deux individus, de faire preuve de leadership et de courage et de rejoindre un gouvernement d’urgence nationale. Laissez-les disparaître dans l’abîme réservé aux opportunistes irresponsables et vous serez retenu dans l’Histoire comme un leader responsable qui sait faire la différence entre l’essentiel et le secondaire, entre ce qui est important et ce qui l’est moins et qui voit uniquement ce qui unit la population d’Israël dans les moments de crise. Ne vous laissez pas entraîner par eux vers des endroits glauques ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90