Dans une nouvelle conférence de presse et après de nombreuses réunions d’experts, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a annoncé de nouvelles mesures après avoir rappelé les principes d’hygiène personnelle et sociale. Il a répété qu’il s’agit d’une bataille pour la vie, d’une crise que le pays n’a jamais connue et qu’il va falloir changer radicalement de mode de vie pendant des semaines voire des mois. Il a une nouvelle fois expliqué qu’il s’agit d’un virus invisible et évolutif qui nécessite une réadaptation constante des mesures et moyens destinés à le combattre.

Binyamin Netanyahou a également souligné le fait qu’Israël est parmi les pays qui se mesurent le mieux à cette pandémie grâce aux mesures prises très tôt et que certains pays commencent à adopter les mesures déjà prises par Israël. Il a cité la Nouvelle Zélande qui a félicité Israël pour sa manière de lutter contre le Coronavirus.

Parmi les nouvelles mesures annoncées par le Premier ministre après des heures de réunions avec les différents ministères et institutions concernés:

fermeture des toutes les entreprises de divertissement et non-indispensables: sports, théâtre, cinéma, concerts, cafés, restaurants, salles de mariages, centres commerciaux etc.

Fermeture des jardins d’enfants et crèches.

Maintien de l’activité des toutes les entreprises indispensables: supermarchés, banques, police, pharmacies, Tsahal, pompiers, services pénitentiaires etc..

Ceux qui ne sont pas obligés de se rendre au travail devront rester à la maison

Encouragement à travailler de la maison (ces deux aspects sont laissés à la décision des employeurs)

Maintien de la distance de 2 mètres même dans les lieux de travail.

Recommandation à s’abstenir de rassemblements de plus de 10 personnes.

Introduction systématique d’une méthode technologique et digitale permettant de suivre à la trace les personnes atteintes du virus afin de voir avec qui elles ont été en contact. Cette méthode (destinée à la lutte antiterroriste) que seuls Israël et quelques pays ont développée nécessitera des autorisations des services compétents car elle entraînera des intrusions dans la vie privée des personnes.

Le Premier ministre ainsi que le directeur-général du ministère des Finances Shaï Baabad ont réitéré l’appel pressant à la population à ne pas se jeter sur les rayons dans les supermarchés car les stocks sont pleins pour plusieurs mois mais aussi afin de ne pas se retrouver en grand nombre dans un même magasin avec le risque d’être en contact avec une personne atteinte du virus.

Binyamin Netanyahou a expliqué la ligne directrice qui est suivie depuis le début par tous ceux qui gèrent cette crise: trouver l’équilibre nécessaire entre d’une part la protection de la population et d’autre part le maintien de l’économie israélienne autant que faire se peut. Il a indiqué que jusqu’à présent le cadre du budget est maintenu mais que des mesures dérogatoires seront inéluctables avec notamment un « budget spécial Corona ».

Et pour finir, le Premier ministre a une nouvelle fois appelé Benny Gantz, Avigdor Lieberman et Amir Peretz à mettre les luttes politiciennes de côté et de venir rejoindre un gouvernement d’urgence nationale afin que tout le monde participe à ce combat.

A noter que pour la première fois, la directrice des Services de la Santé publique, Prof. Sigal Sadetzky, était présente et s’est exprimée après le Premier ministre.

Photo Olivier Fitoussi / Flash h90