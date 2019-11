Au lendemain de la déclaration historique américaine, le Premier ministre israélien s’est rendu dans le Goush Etzion où il s’est entretenu avec les présidents des conseils régionaux de Judée-Samarie venus pour la circonstance. Evoquant la situation politique intérieure, Binyamin Netanyahou les a exhorté à « faire entendre leur voix » et à employer tous les moyens pour persuader Bleu-Blanc de ne pas former un gouvernement minoritaire soutenu par la Liste arabe. Et faisant le lien avec la déclaration américaine, il a dit: « Toutes ces décisions américaines n’auront aucun effet si je ne suis pas le prochain Premier ministre ».

Lors de son intervention, le Premier ministre a dit: « Je vous avoue que je suis très ému. Nous sommes ici dans le Goush Etzion, une région de laquelle nous avions été chassés lors de la Guerre d’Indépendance, et voici que nous nous trouvons à nouveau ici, et en plus avec un succès gigantesque pour l’Etat d’Israël pour lequel nous avons pas mal oeuvré. Le président Trump a réparé un préjudice historique et s’est résolument rangé, une fois de plus, du côté de la vérité et de la justice. Je le remercie et je remercie le secrétaire d’Etat Mike Pompeo. C’est un très grand jour pour l’Etat d’Israël et un immense acquis pour les générations ».

Shlomo Neeman, président du conseil régional du Goush Etzion a tenu à féliciter le Premier ministre: « Je veux vous remercier, monsieur le Premier ministre pour votre combat sans faille en faveur d’Erets Israël, de l’histoire et de la traditions juives, Nous, habitants du Goush Etzion, sommes à vos côtés(…)Le gouvernement sous votre direction continue à créer l’Histoire, jour après jour, heure après heure pour transformer les rêves en réalité, pendant que la gauche entre en hystérie. Ce sont de beaux jours pour le repeuplement juif et avec l’aide de D.ieu, nous en verrons les conséquences sur le terrain ».

Vidéo:

Photo Noam Moskowitz / POOL