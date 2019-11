Il n’y a pas que les menaces communes qui rapprochent des pays du Golfe d’Israël. L’excellence israélienne dans tant de domaines de la science et des technologies réussit à ouvrir des portes fermées il n’y a pas encore si longtemps. C’est ainsi qu’une délégation de neuf médecins-chirurgiens israéliens a été invitée à participer au 6e congrès international de chirurgie pédiatrique (Wofaps) qui s’est tenu récemment à Doha, capitale du Qatar, et qui est considéré comme l’un des plus prestigieux au monde. Des centaines de médecins venus du monde entier étaient présents pour échanger leurs expériences, enseigner, apprendre et créer des liens.

Dr. Ran Steinberg, directeur du département de chirurgie pédiatrique de l’hôpital Rambam de Haïfa et chef de la délégation, a déclaré: « Il était important pour nous de participer à ce congrès en représentant l’Etat d’Israël et de montrer ce que nous sommes capables de faire. Malgré la difficulté des circonstances notre présence à été remarquée ».

