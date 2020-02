Le Premier ministre a annoncé jeudi midi la construction d’un cinquième lotissement dans le quartier de Har Homa à Jérusalem ainsi que l’autorisation attendue depuis longtemps de construire à Guivat Hamatos. Binyamin Netanyahou a rappelé que c’est lui qui était à l’origine de la création du quartier de Har Homa, en 1997, « face à l’opposition de la communauté internationale ». Il a annoncé un rajout de 2200 unités de logements afin de faire passer la population de Har Homa de 40.000 habitants aujourd’hui à 50.000.

Plus important encore selon le Premier ministre, l’autorisation de construire à Guivat Hamatos, également au sud de la capitale. La communauté internationale s’oppose aussi à toute construction juive dans ce secteur, car le quartier de Guivat Hamatos créerait une continuité territoriale entre Har Homa et Guilo et fermerait la porte à une continuité territoriale d’un Etat « palestinien » en séparant définitivement Jérusalem de Beit-Lehem. D’où la grande importance de construire dans ce secteur.

Binyamin Netaynahou a annoncé la construction de 4000 unités de logements – 3000 pour Guivat Hamtos et 1000 pour le quartier arabe contigu de Beit Tsafafa, qui vit en bonne coexistence avec ses voisins juifs.

Le maire de Jérusalem Moshé Leon a vivement remercié le Premier ministre pour « son soutien dans le renforcement de l’unité de la ville de Jérusalem ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90