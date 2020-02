Zize est la Marseillaise telle que l’on se l’imagine : à l’accent chantant, généreuse, le verbe haut et drôle. Elle arrive sur la scène du théâtre Zoa à Tel Aviv. On vous en dit davantage.

»Je cohabite avec cette femme qui est à la fois loin de moi mais dans mon cœur parce qu’elle représente la mère excessive et possessive, la femme pétrie de ses différentes origines : juive, arménienne, marseillaise. Elle est unique et fascinante ». C’est par ces mots qui l’artiste qui a créé et interprète Zize sur scène décrit ce personnage qui a déjà conquis les salles de la France entière.

« Zize est au fond de moi depuis longtemps, c’est une mère prête à tout pour garder son fils. Le spectacle présente l’amour d’une mère avec ce qu’il a de plus touchant, mais surtout, dans ce qu’il a de plus amusant ».

Le personnage de Zize est directement inspiré de la mère de la nounou dans la série »Une nounou d’enfer » : femme enrobée, exubérante et très influencée par ses origines.

En effet, quand on entend Zize parler, on se croirait sur la cannebière. »Marseille représente pour moi un mélange de cultures, un métissage qui a fait sa grandeur. Cette ville de mon enfance, celle de Marcel Pagnol, chante dans nos esprits et permet à tous de cohabiter. C’est cela que je souhaite transmettre ».

C’est Judith Bendayan qui a déniché cette pépite provençale pour Israël. »J’ai rencontré Judith et j’ai eu le sentiment que Dieu me l’avait envoyée ». Du côté de la productrice c’est un véritable coup de cœur pour l’artiste et sa façon d’interpréter ce personnage peu commun mais dans lequel on arrive pourtant à s’identifier.

Zize sera pour la première fois en Israël, fin février. »J’aborde cet événement avec beaucoup d’émotion. Mon père est catholique et je n’ai pas grandi dans la tradition juive. Mais j’avais une relation particulière avec mon grand-père maternel. Je sais qu’il a toujours nourri le rêve de s’installer en Israël. C’est grâce à lui que j’ai connu le pays. J’ai toujours réservé une place particulière à ces racines juives. Il y a 15 ans, je suis allé à Jérusalem pour la première fois, j’ai eu le sentiment que ma religion naissait. Je ne m’étais jamais senti aussi bien. C’est donc un événement de taille que de revenir avec mon spectacle, avec ce personnage que j’ai créé et qui est né dans un petit théâtre de Marseille. J’aurai une pensée très particulière pour mon grand-père ».

Zize, Merc 26/02 à 20h

Théâtre Zoa, Tel Aviv

Réservations: 08-8522715

Photo: Andrée GM