Cela faisait plusieurs mois (septembre ) que les éleveurs de bovins israéliens protestaient en vain contre le boycott instauré par le « ministère de l’agriculture » de l’Autorité Palestinienne, interdisant l’achat de bêtes chez des agriculteurs ou importateurs israéliens. Pris à la gorge et risquant de grosses difficultés financières voire des faillites, les éleveurs israéliens avaient profité de la nomination de Naftali Benett au ministère de la Défense pour lui demander de prendre des mesures de rétorsion fermes et faire cesser cette relation déséquilibrée. Ce dernier n’avait pas attendu et ordonné un arrêt total des importations bovines en provenance d’entreprises arabes de Judée-Samarie et de la vallée du Jourdain.

Le résultat ne s’est pas trop fait attendre: l’AP a compris que le boycott n’est pas payant et a levé l’interdiction de commercer avec les éleveurs israéliens. Jeudi, Naftali Benett a fait savoir à l’AP, par l’intermédiaire du général Kamil Abu Rakun, coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires, que toutes les interdictions du côté israélien sont également levées.

Un groupe d’éleveurs de bovins avait « fait irruption » le mois dernier lors d’une réunion politique à domicile organisé par Yamina dans la vallée du Jourdain, en présence d’Ayelet Shaked, afin de féliciter en leur nom Naftali Benett qui était selon eux le premier qui avait pris leur problème à bras-le-corps.

Photo Gili Yaari / Flash 90