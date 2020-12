Le ministre de la Défense et président de Bleu-Blanc Benny Gantz a donné une conférence presse mardi soir depuis Kfar Hamaccabia. Le sujet : ce que Bleu-Blanc fera mercredi lors du vote de la motion de censure déposée par Yesh Atid.

Benny Gantz a rappelé les événements politiques depuis les dernières élections, puis a accusé le Premier ministre Binyamin Netanyahou d’être un « violeur systématique de promesses », d’avoir menti au peuple et de n’agir qu’en faveur de ses intérêts personnels et « pour sa survie personnelle et judiciaire ».

A l’inverse, le président de Bleu-Blanc a affirmé que Bleu-Blanc a toujours agi dans l’intérêt d’Israël et sans aucune arrière-pensée politique et a accusé le Premier ministre de souhaiter la fin de ce gouvernement et la tenue de nouvelles élections.

Puis il a annoncé ce qui était déjà dans l’air depuis quelques jours : Bleu-Blanc votera mercredi en lecture préliminaire en faveur de la motion de censure. Il a à son tour lancé la balle dans le camp de Netanyahou en disant que lui seul est désormais capable d’éviter de nouvelles élections en faisant voter le budget 2021 et a repris l’antienne accusant Netanyahou de semer la « division et l’incitation ».

Un peu détaché des réalités, Benny Gantz a assuré qu’en cas d’élections, il formera un gouvernement d’union « large, efficace et sans Netanyahou ». Il a également estimé qu’il continuera à diriger Bleu-Blanc.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90