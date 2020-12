Le Premier ministre Binyamin Netanyahou se rendra dans les prochaines semaines au Caire où il sera reçu par le président Abd El-Fatah A-Sissi. Au programme des discussions, des projets économiques communs et la situation régionale. Après la signature des accords de paix avec les Emirats et la Bahreïn, Binyamin Netanyahou veut réchauffer les relations avec l’Egypte – autre acteur important de la région – qui n’ont jamais recueilli le même enthousiasme dans la population que dans celles des pays du Golfe.

La dernière rencontre entre Binyamin Netanyahou et Abd El-Fatah A-Sissi date de mai 2018 et elle avait été secrète. La dernière visite officielle du Premier ministre israélien au Caire s’était déroulée en…2010, sous la présidence de Hosni Moubarak, peu avant le déclenchement du « Printemps arabe ». Fait insolite, depuis la visite d’Anouar El-Sadate en Israël suivie de la signature des accords de paix entre Israël et l’Egypte, aucun président égyptien n’a jamais voulu effectuer de visite officielle en Israël. Seul Hosni Moubarak y avait mis les pieds, pour assister aux obsèques d’Itshak Rabin.

Suite à cette rencontre entre les deux dirigeants, une délégation économique israélienne se rendra en Egypte pour discuter en détails de projets communs et du renforcement de la coopération économique entre les deux pays.

Photo Avi Ohayon / GPO