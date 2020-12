Covid19 : des fuites de documents chinois attestent les accusations de Donald Trump

Le gouvernement chinois savait ! Combien le président américain Donald Trump a-t-il été moqué lors de la campagne présidentielle lorsqu’il accusait les autorités chinoises d’être responsables de l’exportation du virus du Covid19.

Des documents gouvernementaux internes chinois sont arrivés dans les mains de la chaîne CNN et qui prouvent que l’expansion de la pandémie en-dehors des frontières de la Chine aurait pu être évitée si le gouvernement central avait fait preuve de plus de transparence et d’honnêteté. Il s’agit de fuites sans précédent en provenance d’un pays aussi surveillé que la Chine. Ces documents consignés dans un rapport de 117 pages ont été fournis à la chaîne américaine par un « donneur d’alerte » anonyme sous le nom de « Wuhan Files ».

Le rapport montre que les autorités chinoises étaient au courant de l’expansion du virus hors de Wuhan bien avant d’en faire part au reste du monde. Pas étonnant non plus, ces documents montrent que le régime communiste a minimisé pendant des semaines les nombre de morts et de personnes atteintes sur son territoire. Les chiffres qu’ils ont fourni ont également induit en erreur l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui a son tour a pris du retard dans la reconnaissance de la dangerosité de ce virus.

Une attitude criminelle dont le monde entier subit les terribles conséquences depuis dix mois et sans doute pour de longs mois encore.

