Malgré les informations du début de la semaine concernant des discussions entre Israël et l’Ukraine pour la livraison d’armes israéliennes, le ministre de la Défense a exclu une telle option.

Un tweet du ministre israélien de la Diaspora, Nahman Shay, avait laissé entendre qu’Israël s’apprêtait à fournir des armes à l’Ukraine. L’ancien président russe, Dimitri Medvedev avait réagi en prévenant qu’une telle décision ruinerait les relations entre la Russie et Israël.

Par ailleurs, le ministre ukrainien des Affaires étrangères avait annoncé que son pays allait adresser une demande officielle d’aide militaire à Israël afin d’augmenter la pression sur l’Etat hébreu qui refuse depuis le début du conflit de s’impliquer sur le plan de l’armement.

Aujourd’hui (mercredi) lors d’un entretien avec le représentant de l’Union européenne en Israël, le ministre de la Défense, Benny Gantz, a exclut toute option de livraison d’armes israéliennes à l’Ukraine.

Il a souligné: »Israël soutient et se tient aux côtés de l’Ukraine, de l’OTAN et de l’occident, nous l’avons dit et répété. La politique israélienne vis-à-vis de l’Ukraine se concentre sur une aide humanitaire, la livraison de matériel pour sauver des vies et de matériel défensif. Dans les prochains jours, je vais autoriser un nouvel envoi. Israël ne fera pas passer d’armes à l’Ukraine en raison de toute une série de considérations opératives. Nous continuerons à soutenir l’Ukraine avec nos limites, comme nous l’avons fait jusqu’à maintenant ».

Benny Gantz a également évoqué l’implication ukrainienne dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine et notamment le fait que l’Iran livre des armes à la Russie. Il a dit qu’Israël suivait de près l’évolution de ces événements. Il a fait remarquer que l’Iran mentait en prétendant ne pas fournir d’armes aux Russes et souligné que les déclarations iraniennes n’étaient donc pas fiables, faisant allusion aux réponses de Téhéran sur le dossier nucléaire. »C’est la raison pour laquelle nous devons accentuer notre coopération sur le plan des renseignements et sur le plan opérationnel entre les Etats de la communauté internationale. Parallèlement, Israël continuera à développer ses capacités autonomes ».