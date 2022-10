Raheli Fissam, 55 ans, mère de 11 enfants et grand-mère de 18 petits-enfants, a été nommée au poste de Général chez les pompiers.

Elle occupera le poste de directrice des ressources humaines des pompiers d’Israël, et à ce titre elle est donc promue au rang de Général.

Elle devient la première femme à être titulaire de ce grade chez les pompiers en Israël.

Raheli vit à Bné Brak et a déjà une brillante carrière derrière elle. Elle a servi dans Tsahal dans l’armée de l’air et avait atteint le grade de Capitaine. Puis elle a travaillé en tant que cadre supérieur dans différentes administrations publiques. Dans son dernier poste elle était directrice générale adjointe du ministère de la Sécurité intérieure, en charge des ressources humaines.

S’il y a une question qu’elle a souvent entendue, c’est comment gérer une telle carrière avec une famille de 11 enfants. »C’est une question de gestion des priorités et grâce à beaucoup d’aide de la part de mon mari et de mes enfants ». Elle les a d’ailleurs consultés avant de postuler pour le travail qu’elle s’apprête à commencer et ils l’ont poussée à se présenter.

»Avant de postuler, j’ai aussi reçu la bénédiction d’un des grands rabbins du secteur orthodoxe », précise-t-elle sur Ynet. »Mes voisines et mes amies m’ont dit qu’elles seraient fières de me voir rentrer avec l’uniforme à la maison ».

Elle reconnait aussi que le fait qu’elle soit une femme est un symbole: »Une femme à un tel poste et qui porte l’uniforme c’est briser le plafond de verre en tant que femme et dans la ville de Bné Brak. Il y a dix ans, je ne crois pas que cela aurait possible ».

Pour le ministre de la Sécurité intérieure, Omer Bar Lev, s’est félicité de cette nomination: »C’est le meilleur choix. Raheli est une pionnière et sera la première femme au grade de général chez les pompiers. Elle symbolise, à mes yeux, ce qui a de merveilleux en Israël et l’intégration de tous les secteurs de la population dans notre pays ».