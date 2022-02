Interviewée sur les ondes de la station 103FM, la députée travailliste Ibtissam Mar’ana a dit avoir trouvé la cause de la cherté de la vie en Israël : « Les hausses de prix et la cherté de la vie sont la conséquence de la quantité délirante de ressources, de main d’oeuvre et d’argent qui sont consacrés à la construction (juive) en Judée-Samarie ». Elle a rajouté que la position de son parti est que ces moyens soient « redirigés » vers des projets « en Israël ».

Photo Avshalom Sassoni / Flash 90