Beatie Deutsh a commencé à s’entrainer en 2016. Trois ans plus tard elle devient la championne d’Israël du marathon. Au micro d’Olivier Granilic elle explique comment elle allie sa passion pour la course à pied et le fait d’être une femme orthodoxe et mère de 5 enfants. Elle dévoile aussi pourquoi elle accepté de participer à la campagne publicitaire de Nike.