Le ministre des Finances, Avigdor Liberman, a osé, ce matin, comparer Netanyahou à Goebbels et Staline.

Interrogé sur les accusations portées par son ancien conseiller, Yossi Camissa, Liberman a répondu en estimant que c’est Binyamin Netanyahou qui téléguidait cette affaire dans le but de lui nuire à deux mois des élections.

»Il s’agit d’une diffamation qui est caractéristique des méthodes de Netanyahou. Un homme »se souvient » 20 ans plus tard de faits qu’il publie deux mois avant les élections. Ce sont les méthodes de Netanyahou, exactement comme celles de Goebbels et Staline, porter des accusations graves et absurdes, les répéter un million de fois jusqu’à ce que les gens s’habituent à cette absurdité ».

Il a ensuite accusé Netanyahou de trahir le sionisme: »La coalition avec Ben Gvir, Smotrich et Gafni a un prix et c’est l’annulation de la Loi du Retour, ce qui constitue une trahison au sionisme. Netanyahou est prêt à trahir le sionisme uniquement pour obtenir la fermeture des dossiers contre lui ».

Au Likoud on a réagi avec sarcasme et indignation: »L’incitateur national à la haine, Don Liberman, panique totalement et n’a plus de limites. Ses propos mensongers et choquants relèvent du mépris de la Shoah. Nous demandons aux chefs de la gauche, Lapid et Gantz, de condamner immédiatement ces propos scandaleux ».

Yaïr Lapid a demandé à ce que la Shoah ne soit pas utilisée à des fins de campagne électorale. Benny Gantz a commencé son message en écrivant qu’il avait du respect pour Avigdor Liberman mais qu’il y avait des limites à ne pas franchir. Des condamnations jugées trop timides par la droite israélienne qui met en garde contre le danger que constitue Liberman qui n’en est pas à sa première sortie violente contre Netanyahou. La semaine dernière, il l’avait traité de »déchet du genre humain » et lors de la précédente campagne électorale il avait déclaré qu’il fallait mettre Netanyahou et les orthodoxes dans une brouette pour les jeter aux ordures. Du côté d’Avoda et Meretz, aucune réaction n’a été encore publiée.

Quelques heures plus tard, Avigdor Liberman a fait une mise au point sur ces propos: »Il n’y a rien de nouveau sous le soleil. Netanyahou a certes oublié que ses hommes les plus proches ont traité la police israélienne de »Gestapo » mais il se souvient très bien comment utiliser des méthodes de propagande pour m’atteindre et nuire à Israël Beitenou. Ceci étant dit, je n’avais pas la moindre intention de blesser qui que ce soit et certainement pas sur le sujet, d’une grande importance pour moi, de la Shoah et de la seconde guerre mondiale, une partie de ma famille faisant partie des victimes ».