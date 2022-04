Le chef de file de la liste arabe unifiée, Ayman Oudeh, a appelé aujourd’hui (dimanche), les soldats et policiers arabes à la mutinerie.

»Jettez-leur les armes à la figure. Ces forces humilient notre peuple, nos familles et tous ceux qui viennent prier à la Mosquée Al Aqsa ».

Il a déclaré cette phrase, Porte de Damas et l’a destinée aux Arabes qui servent dans les forces de l’ordre israéliennes.

La police a annoncé vouloir ouvrir une enquête pour incitation à la haine, pour mise en danger de centaines d’hommes et femmes musulmans qui servent dans la police. Pour pouvoir mener une telle action contre un député en exercice, elle a demandé l’autorisation du Parquet et du conseiller juridique du gouvernement.

Dans les rangs de la police, on estime que la diffusion d’une telle vidéo, en période de tensions sécuritaires et après des attentats, peut encourager la poursuite de la vague de terreur et avoir une influence sur les Musulmans qui servent dans les forces de sécurité.