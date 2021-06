Le chef de l’Autorité Palestinienne continue à encourager à la violence en utilisant les mots de code habituels. Lors d’une séance du Conseil révolutionnaire du Fatah, le chef terroriste a félicité les « shahids, les prisonniers et les blessés du conflit avec Israël ainsi que le peuple palestinien qui lutte contre l’occupation et les hordes de colons ». Abou Mazen a également adressé ses salutations « à toutes celles et ceux à travers la monde qui manifestent dans les capitales contre l’occupation, l’agression, l’apartheid, les colonies, le vol de terres et des ressources ». Il a promis que « l’occupation et le racisme cesseront et la Palestine ainsi que ses héros qui se dressent avec fierté resteront enracinés dans la terre de leurs ancêtres » (sic).

Abou Mazen a également égratigné le Hamas en affirmant que l’OLP est la représentante exclusive du « peuple palestinien » et qu’elle « est la seule adresse pour la restauration de la bande de Gaza ».

Photo Flash 90