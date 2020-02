Coutumier des déclarations pleines d’assurances (« …il n’y aura pas de 3e élection…. ») Avigdor Lieberman s’est exprimé lors de la conférence de Maariv et a notamment déclaré: « Nous allons former un gouvernement sans Netanyahou. Il n’y a plus de gouvernement d’union nationale. Il est clair qu’il est impossible de faire quoi que ce soit avec ces deux-là (Netanyahou et Gantz). Nous nous préparons, nous nous préparons au jour du lendemain. Nous aurons 61 députés sans Netanyahou, Dery et Litzman ». L’ancien ministre de la Défense n’a toutefois pas expliqué comment il fait son calcul…

Photo Yonatan Sindel / Flash 90