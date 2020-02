L’ancien ministre Guidon Saar (Likoud) a fermement dénoncé la « campagne du va-tout » lancée par Bleu-Blanc pour les derniers jours de campagne, dans laquelle Binyamin Netanyahou est comparé au dictateur et criminel turc Recep Erdogan. Tentant de reprendre le dessus sur le Likoud, Bleu-Blanc a décidé de dépasser toutes les limites de la décence.

Guidon Saar a déclaré: « Ils le comparent à un dictateur et à l’un des plus grands antisémites de cette génération. Et après cela ils disent que la vidéo du Likoud sur les bégaiements de Benny Gantz est ‘grave’?? Que c’est un ‘coup sous la ceinture’? Je pense que là une ligne rouge a été franchie dans laquelle on compare le Premier ministre israélien à Erdogan. Il serait bon que Bleu-Blanc abandonne bien vite ce genre de campagne, qu’ils la mettent aux oubliettes et présentent leurs excuses ».

Photo Miriam Alster / Flash 90