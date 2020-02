Avec l’autorisation de »Shabbaton », d’après un article de Liat Choukroun

Âgée de 34 ans, divorcée et mère de trois enfants, Naama ressentit qu’elle était mûre pour franchir le pas : devenir mère porteuse. Après avoir fait des recherches sur des forums Internet sur la gestation pour autrui, elle finit par trouver un couple qui souhaitait avoir un enfant et recherchait une mère porteuse. Dès le lendemain, le couple se rendit de Tel-Aviv au domicile de Naama sur le Golan et le contact fut instantané. Au bout d’un an et demi, naquirent des jumelles.

« À l’époque je ne croyais pas dans les agences de courtage. Il me semblait illogique qu’un couple doive payer pour ce genre d’opérations, alors nous avons fait cela entre nous. Mais à posteriori, je pense qu’il est mieux de se faire accompagner dans ce genre de processus. Aujourd’hui, il existe des groupes Facebook pour mères porteuses avec des centaines de participantes impliquées ou de personnes qui s’y intéressent. On y obtient des informations précises de la part de personnes expérimentées. Ce soutien est très important. J’ai dû prendre toutes les décisions par moi-même ».

Ma sœur également le veut

Shani Davidovitz, qui avait suivi le processus entrepris par sa sœur Naama n’y était pas restée insensible : « Comme elle, je me suis dit pourquoi ne pas faire cela d’autant plus que j’ai des grossesses et des accouchements faciles. J’avais donc de bonnes raisons de dire oui et très peu pour refuser ! » indique-t-elle.