Après l’élimination de Qassem Suleimani et les menaces de vengeance proférées par les dirigeants iraniens, le secrétaire d’Etat Mike Pompeo a averti Téhéran: « Ces derniers mois, de nombreuses attaques iraniennes ont été perpétrées contre des cibles et intérêts américains. Il était temps pour nous de leur rendre la monnaie de leur pièce. Les dirigeants iraniens savent que le président Trump prendra de nouvelles mesures à l’avenir si cela est nécessaire. Nous ne tolérerons pas que l’on porte atteinte à des citoyens américains ». Le secrétaire d’Etat américain a rajouté que « l’option de ne rien faire contre l’Iran comportait d’énormes dangers futurs ».

Binyamin Netanyahou: un soutien total à Donald Trump

Le Premier ministre israélien Binyamin Netanyahou a demandé à ses ministres de ne pas s’exprimer dans les médias à propos de cette élimination. Dans l’avion qui le ramenait en Israël, le Premier ministre a déclaré: « Qassem Suleimani était responsable de la mort de citoyens américains innocents et de nombreuses attaques à travers le monde. Tout comme Israël, les Etats-Unis ont le droit à la légitime défense. Le président Trump mérites tous les éloges pour avoir agi avec détermination, force et rapidité.Nous nous tenons résolument de côté des Etats-Unis dans leur juste combat pour la sécurité, la paix et la défense de leurs intérêts ».

Matti Stern / US Embassy Jerusalem