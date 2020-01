Le Parti démocrate américain qui avait applaudi des deux mains et encensé Barack Obama après l’élimination d’Ossama Ben Laden se retrouve « étrangement » aujourd’hui dans le camp de ceux qui dénoncent l’élimination du non moins dangereux Qassem Suleimani! A titre de comparaison, le Parti républicain avait soutenu et approuvé l’élimination du leader d’Al Qaïda.

Vendredi matin, l’ancien vice-président Joe Biden, candidat aux primaires pour la présidentielle, a attaqué la décision du président Donald Trump: « Le président Trump a lancé un bâton de dynamite dans une boite remplie de produits explosifs. Le président américain doit maintenant fournir des explications au peuple américain quant à sa stratégie et à sa façon de vouloir protéger nos soldats ainsi que le personnel de notre ambassade à Bagdad ».

D’autres personnalités démocrates candidats à l’élection de 2020 ont critiqué cette élimination, qui selon eux « risque de mener les Etats-Unis vers une grande guerre au Moyen-Orient ». Ils reprochent aussi au président américain d’avoir pris cette décision sans en référer d’abord au Congrès pour lui demande son accord!!

Le sénateur du Vermont Bernie Sanders a dénoncé « une escalade dangereuse de Trump qui nous rapproche d’une guerre catastrophique supplémentaire au Moyen-Orient, qui risquerait de coûter de nombreuses vies humaines et des milliards de dollars ».

Tout en reconnaissant que Qassem Suleimani était un assassin responsable de la mort de milliers de personnes, la candidate Elizabeth Warren a également dénoncé une « décision impulsive du président Trump qui risque d’entraîner une escalade face à l’Iran et augmente les risques de morts supplémentaires ainsi qu’une nouvelle guerre au Moyen-Orient ».

La présidente de la chambre des Représentants, Nancy Pelosi a elle-aussi reproché au président américain de ne pas avoir mis le Congrès au courant et demandé son autorisation pour employer la force militaire (ce qui aurait d’ailleurs annulé l’effet de surprise et empêché l’opération)!

Critiques en France et dans la Liste arabe unifiée

La politique française restant ce qu’elle est, la secrétaire d’Etat aux Affaires européennes Amelie de Montchalin, au lieu de se féliciter de la disparation d’un dangereux terroriste, a émis des réserves au nom de la France: « L’escalade militaire est toujours dangereuse. On se réveille dans un monde plus dangereux. Quand de telles opérations ont lieu, on voit bien que l’escalade est en marche alors que nous souhaitons avant tout la stabilité et la désescalade ». Dommage que la secrétaire d’Etat ne se soit pas « réveillée » plus tôt lorsque Qassem Suleimani commanditait d’innombrables attaques terroristes dans le monde et organisait méthodiquement depuis des années la mainmise de l’Iran sur l’Irak, la Syrie, le Liban et le Yémen. Dans l’ensemble, la presse française est critique (comme de coutume) envers la décision du président américain.

En Israël, au milieu des déclarations de félicitations venues de droite comme de gauche, un gros bémol avec les condamnations venant de la Liste arabe unifiée. La député Aïda Touma-Suleiman a écrit sur Twitter: « L’Administration Trump met en danger tous les habitants du Moyen-Orient, les Iraniens, les Israéliens et tous ceux qui se trouvent au milieu ». Le député Prof. Ofer Kassif, seul « juif » de la Liste arabe a dénoncé « la brutalité américaine qui coûtera la vie à des Israéliens, et qui sera de l’entière responsabilité de Donald Trump et de son ami le voyou en fuite Binyamin Netanyahou »(sic).

Les députés de la Liste arabe ont toujours pris parti en faveur des pays et organisations terroristes, ce qui n’a jamais empêché la Cour suprême de permettre leur présence à la Knesset. Contrairement à d’autres…

