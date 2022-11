Cette nuit (lundi à mardi), deux jeeps de l’armée israélienne ont été attaquées par une foule palestinienne dans le village arabe Beth Omer au nord de Hevron.

Les jeeps se sont retrouvées prises au piège après ce qui semble être une panne mécanique. La foule a jeté des pierres et des engins explosifs artisanaux sur les soldats qui ont répliqué par des coups de feu et par l’utilisation de gaz lacrymogène.

Tous les soldats ont été exfiltrés par Tsahal, aucun blessé n’est à déplorer.

Ce matin, le ministère de la Santé palestinien a rapporté le décès d’un des émeutiers qui aurait été touché à la tête. Par ailleurs, des dizaines de Palestiniens ont été blessés lors de l’affrontement.

Par ailleurs, deux autres Palestiniens ont été tués cette nuit par les forces de Tsahal, près de Ramallah.

Hier, Tsahal a publié les chiffres des attentats à l’arme à feu en Judée-Samarie. Ils montrent une forte augmentation de ces actes terroristes en 2022: 281 ont été comptabilisés entre janvier et novembre 2022, contre 91 pendant toute l’année 2021. La plupart de ces attentats – 240 – ont été perpétrés contre des soldats ou des policiers. Parallèlement, près de 3000 suspects ont été arrêtés en 2021 et en 2022.

L’un des phénomènes qui inquiète le plus l’armée israélienne est l’utilisation de plus en plus répandue d’armes à feu par les Palestiniens lorsque les combattants interviennent dans les villages arabes.