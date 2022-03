21h50: Les deux personnes assassinées sont un homme et une femme

21h56: La police annonce que les terroristes sont arrivés armés depuis Oum El Fahm

21h59: Le Premier ministre Naftali Bennett est attendu sur les lieux de l’attentat

22h01: Le député Yomtov Kalfon réagit à l’attentat et s’en prend au secrétaire d’Etat américain qui a, plus tôt dans la journée, devant le Premier ministre, dénoncer la »violence des colons » en prévision du Ramadan. Le député de Yamina a interpellé Blinken, ce soir: »Qu’il nous explique où est la ‘violence des colons’ à Hadera! Le terrorisme islamiste qui poursuit les Juifs et les ‘infidèles’ dans le monde relève la tête. Il faut le combattre sans aucune excuse ».

22h04: L’ancien Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a transmis ses condoléances aux familles de victimes et a dit prier pour la guérison des blessés. »Le terrorisme relève la tête, ce n’est qu’avec une main de fer que la sécurité sera rendue aux citoyens israéliens ».

22h15: Benny Gantz, le ministre de la Défense, a réuni en urgence, le Chef d’Etat-major, le chef du Shabak et le chef de la police.

22h17: Yaïr Lapid a informé ses homologues arabes réunis à Sdé Boker, de l’attentat qui vient d’avoir lieu à Hadera. Il a décidé d’annuler le spectacle qui devait avoir lieu ce soir. Dans l’annonce du ministère des Affaires étrangères, il est dit que tous les participants au sommet ont condamné l’attentat et ont présenté leur condoléances aux familles des victimes et leurs voeux de guérison aux blessés.

22h20: Le Hamas et le Djihad Islamique ont félicité les terroriste qui ont perpétré l’attentat.:

22h33: Des forces spéciales sont en train de mener des opérations à Oum El Fahm

22h34: Le premier ministre Naftali Bennett est arrivé sur les lieux. Des personnes sur place crient en sa direction: »Bennett, rentre chez toi! »

23h30: L’un des terroristes a été condamné par le passé pour appartenance à Daesh.

23h40: Le chef d’Etat-major a ordonné l’affectation de quatre bataillons supplémentaires en Judée-Samarie à la suite de l’attentat et de la crainte d’une montée des violences.