Yezen Falah (19 ans) et Shirel Aboukarat (19 ans), H’yd, sont les deux victimes du terrible attentat perpétré à Hadera hier soir, revendiqué par Daesh.

Les deux étaient des policiers des gardes-frontières. Falah venait du village druze Kisra Sumei, dans le nord, il servait dans l’unité des gardes-frontières depuis un an. Il laisse derrière lui ses parents, un frère et une soeur. Shirel Aboukarat vivait à Netanya, originaire de France, et laisse derrière elle ses parents et un frère.

Ils ont été assassinés alors qu’ils rentraient à leur base après une formation à Hadera. Après les avoir touchés, les terroristes se sont emparés de l’arme de l’un d’entre eux et l’ont utillisée pour poursuivre leur périple meurtrier. Des policiers du commando Yassam qui achetaient à manger dans un restaurant à proximité se sont précipités sur place en entendant les coups de feux et ont éliminé les deux terroristes.

Parmi les blessés hospitalisés à l’hôpital Hillel Yaffé, un est dans un état très grave, un autre souffre de blessures de moyenne gravité et les autres sont définis comme blessés légers.

