Comme à la suite de l’attentat à Beer Sheva, Mansour Abbas a publié un communiqué au nom du parti Ra’am dans lequel il condamne l’attentat de ce soir à Hadera. »Je condamne les crimes odieux commis à Hadera qui sont des crimes de Daesh et ne représentent pas la société arabe en Israël qui cherche à vivre convenablement en respectant la loi, qui sanctifie la vie, la coexistence entre les Juifs et les Arabes, les valeurs de paix et de tolérance. J’appelle tous les leaders politiques, religieux et éducatifs de la société arabe à travailler ensemble afin de prendre des mesures pour faire face aux défis que nous posent ces criminels qui sont des mauvaises herbes dans la société arabe. J’appelle tous les citoyens arabes et juifs à se comporter avec retenue et responsabilité ».

La liste arabe unifiée a, elle aussi, condamné: »L’attentat meurtrier de Hadera est un crime odieux. Le fait de porter atteinte à des citoyens ne peut être justifié. Il n’y a aucun lien entre la lutte politique du public arabe pour ses droits et ces actes. Le public arabe est loin de Daesh et de ses actions radicales et dangereuses et le rejette depuis longtemps. Notre voie est celle d’un combat non violent. En ces heures difficiles, nous appelons le public juif et arabe à faire preuve de responsabilité ».