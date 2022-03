Un terroriste a poignardé un policier à la porte des Lions, tôt ce matin. Il a été blessé à la jambe et transporté à l’hôpital.

Les forces de police présentes sur place ont ouvert le feu sur le terroriste qui a été éliminé. Il venait du quartier A-Tur sur le Mont des Oliviers à Jérusalem et était âgé de 19 ans. Lors de l’opération de neutralisation du terroriste un autre policier a été légèrement blessé, il a, lui aussi, été transféré à l’hôpital.

Le commandant de police de la région Jérusalem, Doron Tordjman, s’est rendu sur place et a déclaré : »L’attentat de ce matin est un nouveau rappel des menaces auxquelles font face quotidiennement nos policiers. Leur réaction rapide a permis la neutralisation immédiate du terroriste et l’issue rapide de cet évènement. Nous devons rester en état d’alerte et prêts à toute heure du jour et de la nuit, pour agir contre ceux qui s’en prennent aux policiers ou aux citoyens afin de garantir la sécurité aux citoyens israéliens ».

Le ministre de la sécurité intérieure, Omer Bar Lev, a réagi sur Twitter et a rappelé que bientôt allait commencer le Ramadan, mois pendant lequel »des terroristes et des forces extrémistes vont essayer d’enflammer le terrain. La police sera prête ».