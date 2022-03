La Finlande veut acheter du matériel militaire israélien

La guerre en Ukraine met tout le monde en état d’alerte. En Finlande, le gouvernement aurait décidé d’acquérir un système de défense anti-aérienne. Et pour cette transaction il aurait choisi Israël et deux de ses fleurons en la matière : l’industrie aérienne et la société Refael.

»Nos frontières sont calmes mais nous devons nous préparer et renforcer notre capacité de défense, même si je pense que si nous étions attaqués, les pays européens ne resteraient pas les bras croisés », a déclaré le ministre finlandais de la défense, Antti Kaikkonen.

Il a annoncé que ce serait la plus grande commande sécuritaire que sont pays n’ait jamais effectuée après celle passée le mois dernier aux Etats-Unis de 64 avions F-35 pour une valeur de 9.4 milliards de dollars.