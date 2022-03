Carrefour arrive en Israël

Les Israéliens vont bientôt pouvoir aller faire leurs courses à Carrefour. La chaine française de supermarchés débarque en Israël.

Un protocole d’accord a été signé entre la chaine française et la société israélienne des produits Electra. Cette dernière avait racheté en Israël les supermarchés Yaïnot Bitan et Mega et ce sont ces enseignes qui deviendront les »Carrefour » israéliens. Les parties travaillent à un accord définitif qui doit être signé au mois d’avril 2022.

D’après Electra, les premiers magasins Carrefour devraient ouvrir en Israël d’ici la fin de l’année 2022 et l’objectif est de transformer 150 magasins Yaïnot Bitan-Mega en magasins Carrefour dans les trois ans à venir. De nouveaux points de vente vont également être créés.

Les produits Carrefour, bien connus des Français, seront déjà vendus d’ici la fin de cet été dans ces mêmes commerces.

Ce sera la première fois qu’une chaine de supermarchés aussi grande s’installe en Israël. En effet, Carrefour possède plus de 14000 magasins à travers le monde et est déjà présent au Moyen-Orient.

Patrick Lasfargues, directeur de la branche internationale de Carrefour, a déclaré : »Nous sommes persuadés que l’arrivée de Carrefour en Israël va être bénéfique aux consommateurs ».

Le Président des produits Electra, Tsvika Schwimmer a ajouté : »Le fait que Carrefour soit une chaine leader dans le monde va permettre à Electra de prendre la tête sur le marché de l’alimentation en Israël ».

Enfin, Amit Zeev, directeur de Yaïnot Bitan s’est félicité de l’entrée de Carrefour sur le marché israélien : »Cela va changer les règles du jeu et nous différencier en nous donnant un avantage sur nos concurrents ».