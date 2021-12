Attentat au couteau à Jérusalem

Un terroriste arabe armé d’un couteau s’est jeté samedi sur un jeune orthodoxe près de la Porte de Damas et l’a poignardé à la gorge et au ventre, le blessant assez sérieusement avant de s’enfuir. Un garde-frontières qui était non loin a tenté de le maîtriser mais le terroriste a réussi à se libérer s’est mis à courir avec son couteau en direction d’une garde-frontière pour s’attaquer à elle. Le garde-frontières a ouvert le feu et l’a blessé. Des camarades qui étaient accourus entre temps ont éliminé le terroriste.

Contrairement à l’attitude déplorable du ministre de la Défense et de la hiérarchie de Tsahal envers El-Or Azaria, le commandant des gardes-frontières Amir Cohen a immédiatement exprimé son soutien aux gardes-frontières qui ont éliminé le terroriste : « Ces derniers jours se sont multipliés les attaques contre des forces de sécurité ou des civils. Les combattants et combattantes ont réagi de manière déterminée, sont allés au contact et ont mis fin à l’incident en empêchant une attentat encore plus grave. J’exprime mon soutien le plus total aux gardes-frontières qui ont agi comme l’on attend d’eux et ont neutralisé le terroriste… ».

Le terroriste était membre du Fatah d’Abou Mazen. Il était originaire d’un village près d’Ariel et se trouvait illégalement à Jérusalem. Il avait déjà été arrêté en 2020 pour incitation au terrorisme.

Réactions honteuses de l’extrême-gauche et de la Liste arabe

Alors que les gardes-frontières sont soutenus par le Premier ministre, les ministres de la Défense, de la Sécurité intérieure, des Affaires étrangères et de l’Intérieur ainsi que l’ensemble de la droite israélienne, les députés arabes et d’extrême gauche, au lieu de condamner le terroriste, n’hésitent pas à dénoncer…une « exécution sommaire »!!

Le députée Aïda Touma-Suleiman (Liste arabe) a parlé de « coup de grâce sur un homme qui ne représentait plus une menace, un terrible crime ».

Le député Issawi Fredj (Meretz) a déclaré : « Si les images se confirment , il ne s’agit pas seulement d’une violation des consignes de Tsahal et de la police mais également d’un acte qui exprime une indifférence à la vie humaine qu’il est important d’investiguer ».

Ofer Kassif (Liste arabe) a carrément parlé d’un « crime de guerre ». et Ahmad Tibi a dénoncé un « meurtre de sang -froid d’un homme à terre ».

Vidéo :

