Quelque cent-cinquante personnes se sont rendues sur la colline d’Oz Tzion, en Binyamin pour inaugurer un point d’observation « Mitzpeh Rinat Tzion » érigé à la mémoire de Rina Shnerb hy »d, assassinée par des terroristes en août 2019 alors qu’elle se promenait dans la nature avec son père et son frère. Ces derniers avaient été blessés, dont le fils très gravement, par l’explosion de l’engin piégé.

Assistaient notamment à cette émouvante cérémonie, les habitants d’Oz Tzion, le rav Shlomo Aviner de Beit El et les parents d’Ahouvia Sandaq z.l,, de Bat Ayin, mort accidentellement lors d’une poursuite policière.

Lors de son intervention, le rav Eitan Shnerb a déclaré : « Nous sommes venus ici pour renforcer les familles et les jeunes gens qui luttent de toutes leurs forces pour préserver la présence et le contrôle juifs sur notre Terre. Notre fille Rina hy »d a été assassinée alors qu’elle se promenait en Judée-Samarie, ce qui montre combien nous avons encore du travail jusqu’à ce que nous puissions vivre et nous déplacer en toute sécurité dans ces régions ».

Le rav Shnerb, qui s’est installé avec sa famille à Lod pour y renforcer la présence juive, a également dressé l’éloge des habitants de la colline : « Ils sont un exemple de la solidarité juive. Il y a quelques mois, alors que nous subissions de violentes émeutes arabe à Lod, ils furent les premiers à accourir pour nous venir en aide, les mains nues, au péril de leur vie, pour se dresser contre les émeutiers et nous ont sauvé la vie ».

Le rav Shlomo Aviner a tenu à renforcer le moral des habitants de la colline : « Le repeuplement du pays est l’élément central de son acquisition. Là où le peuple juif est installé dans son pays il le possédera. Cela ne peut pas se faire de loin ou par ‘Zoom’. Il faut être présent sur le terrain. Il faut créer de nouvelles implantations pour enraciner notre présence sur notre terre… »

Photo illustration