Vers 19h ce soir (samedi), un terroriste a ouvert le feu rue Montefiori à Tel Aviv. Il a blessé grièvement un agent municipal de sécurité avant d’être abattu par le collègue de la victime.

Le terroriste, âgé de 27 ans et originaire de Djénine, a éveillé les soupçons des deux agents de sécurité. Lorsqu’ils ont voulu l’interroger, le terroriste a sorti une arme et tiré presque à bout portant sur l’un des deux agents, le blessant grièvement. Le deuxième agent a alors tiré sur lui. Blessé, le terroriste a succombé à ses blessures quelques instants plus tard, à l’hôpital.

L’agent qui a éliminé le terroriste a raconté: ”Mon partenaire et moi étions en patrouille lorsque nous avons repéré un homme suspect. Lorsqu’il nous a vu nous approcher sur les motos, il a fui tout contact visuel, ce qui a renforcé nos soupçons. Nous avons voulu le contrôler, mon partenaire a arrêté la moto et à ce moment, le suspect a sorti un pistolet et a tiré sur lui. J’ai sorti mon arme et il a essayé de tirer sur moi, je lui ai couru après jusqu’à ce qu’il tombe et qu’il perde son arme. A cet instant j’ai arrêté de tirer et je suis resté au-dessus de lui avec mon arme pour l’empêcher de bouger. J’ai appelé les secours pour qu’ils s’occupent de mon ami”.

La police vérifie l’hypothèse selon laquelle, l’objectif du terroriste était de perpétrer un attentat pendant la manifestation hebdomadaire des opposants au gouvernement, rue Kaplan.

Le terroriste était recherché par Tsahal et le Shabak et appartenait au Djihad islamique. Il a laissé une lettre dans laquelle il exprime sa volonté d’être shahid.

Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, a félicité les agents municipaux de sécurité: ”pour leur vigilance et leur action, qui ont permis de prévenir un attentat encore plus grave”.