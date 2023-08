Hen Amir, 42 ans, l’agent de sécurité grièvement blessé lors de l’attentat survenu à Tel Aviv en fin d’après-midi, a succombé à ses blessures.

Hen avait été transporté en urgence absolue à l’hôpital mais les médecins ont dû constater son décès après plusieurs tentatives de réanimation.

Ses collègues sont effondrés: ”Hier encore, nous étions de garde ensemble et nous avons plaisanté; et soudain, il n’est plus là. C’est si triste de voir comment en une seconde un homme peut perdre la vie. Il était un héros jusqu’à ses derniers instants”.

Hen Amir était marié et père de trois filles. Sa famille a décidé de faire don de ses organes.