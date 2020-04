Le président de l’Etat Reouven Rivlin a décidé d’intervenir face à la multiplication des attaques contre le monde orthodoxe qui prennent prétexte de l’attitude innommable d’une petite frange extrémiste pour stigmatiser l’ensemble de cette population: « J’élève une grande clameur face aux voix qui s’expriment actuellement contre le public orthodoxe. Nous sommes frères et la solidarité doit être notre mot d’ordre. Il est interdit d’accuser tel ou telle population de répandre des maladies et bien entendu, il est inadmissible d’offenser un public entier à cause des actes de quelques individus, phénomène qui se produit dans toutes les sociétés ».

Les attaques immondes contre l’ensemble de la population orthodoxe ne sont plus seulement le fait des réseaux sociaux ou de personnalités politiques démagogiques mais également de certains journalistes qui interviennent jour après jour dans les journaux télévisés aux heures de grande écoute. Dernier exemple, celui de Rina Matsliah, qui a choqué (vendredi soir en plus…) par une tirade particulièrement virulente contre l’ensemble du public orthodoxe (elle a insisté sur ce point), au point de mettre mal à l’aise ses collègues sur le plateau, pas tendre généralement non plus envers cette population. Si elle avait remplacé le mot « orthodoxe » par « Arabe » (elle n’aurait pas osé…) les réactions dans le pays auraient été particulièrement virulentes. Plusieurs députés orthodoxes ont demandé aux dirigeants de la chaîne Hadashot 12 de mettre cette journaliste à pied, mais sans grand espoir.

Les attaques contre le monde orthodoxe de la part de milieux en Israël (pour lesquelles les franges extrémistes portent une énorme responsabilité) ont malheureusement été reprises – c’était prévisible – par des médias étrangers qui ont fait des gros titres sur « le problème orthodoxe » en Israël.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90