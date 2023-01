Hier (dimanche), une attaque sur une réserve d’armes balistiques à Ispahan en Iran a été rapportée par des sources américaines et attribuée aux Etats-Unis.

Selon les informations de la chaine israélienne Kan, les sources amércaines ont souligné que »l’opération était destinée à passer un message à l’Iran et à la Russie selon lequel les Etats-Unis ne permettraient pas la création d’une usine de fabrication d’armes balistiques ».

D’après les médias iraniens, l’attaque a été réalisée à l’aide de trois drones kamikazes, à l’image de ce qui avait été constaté lors de l’attaque d’une usine de centrifugeuses en juin 2021 et dans celle d’une base du Hezbollah à Beyrouth en août 2019.

Selon le New York Times, les drones ont été lancés depuis le territoire iranien compte-tenu de la distance entre la ville d’Ispahan et la frontière iranienne.

Le ministère de la Défense iranien a fait état de légers dégâts après cette attaque qu’il a qualifiée »d’échec ».

Ce matin (lundi), le New York Times, à la suite du Wall Street Journal, rapporte une autre version de l’attaque et déclare que ce ne sont pas les Etats-Unis mais le Mossad qui serait derrière cette opération à laquelle les Américains n’auraient pas pris part.

Jusqu’à maintenant, la cible de l’attaque aérienne demeure floue et on ne sait pas véritablement quels sont les dégâts qu’elle a causés. Les responsables américains qui rejettent la responsabilité sur Israël estiment que l’opération a été menée pour des raisons sécuritaires et non par crainte de la fabrication de missiles iraniens pour la Russie en Ukraine.

Parallèlement, on apprend que toujours hier (dimanche), un cortège de 25 camions qui traversaient la frontière entre l’Iran et la Syrie, ont été attaqué par les airs. Ces véhicules appartenaient aux milices pro-iraniennes. L’attaque a eu lieu dès que les camions ont pénétré sur le sol syrien.

La chaine Al Arabia rapporte que trois explosions ont été entendues et que des tirs de sommation ont été effectués afin de permettre aux chauffeurs de s’enfuir. Puis les véhicules ont été bombardés.

Selon le centre syrien de suivi des droits de l’homme, les drones qui ont été aperçus appartiennent aux forces de la coalition américaine. Parmi les camions bombardés, six transportaient des armes et ont été détruits. Le Hezbollah utilise des camions de livraison frigorifiés pour faire transiter des armes depuis l’Irak sur le territoire syrien.