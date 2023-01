Une vidéo publiée sur Tik Tok a suscité l’indignation quelques heures après l’attentat meurtrier perpétré à Jérusalem vendredi soir, lors duquel 7 personnes ont été assassinées.

On y voit un groupe d’Arabes danser et rire au nez d’un Juif qui est dans l’ascenseur à l’hôpital Shaaré Tzedek avec eux. Cette scène a été décrite comme une explosion de joie de la part des Arabes face à la mort de Juifs lors de l’attentat ignoble à Névé Yaakov.

מה זה הדבר הזה?!

ערבים שבאו לקבל שירות בבית החולים שערי צדק צוהלים רוקדים על הפיגוע מול יהודי במעלית. מה זה??? פשוט טרנספר!!! pic.twitter.com/JjDrXARFcq — איילת לאש (@ayeletlash9) January 29, 2023

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, a ordonné qu’une enquête soit menée afin de comprendre quand et pourquoi une telle scène s’est déroulée. Un suspect a déjà été arrêté. Ces instructions du ministre font partie de l’objectif qu’il s’est fixé de lutter contre la violence sur les réseaux sociaux.

L’hôpital Shaaré Tzedek a déclaré: »Il s’agit d’un incident grave que nous condamnons de la manière la plus ferme. Après vérifications, il ne s’agit pas d’employés de l’hôpital et il semble que la vidéo date de plusieurs jours et qu’elle n’ait pas de lien avec les terribles attentats survenus en cette fin de semaine. Nous continuons à enquêter sur l’incident afin de comprendre ce qu’il s’est passé et quand et nous agirons pour empêcher de telles scènes dans le futur ».

A la mairie de Jérusalem, deux employés arabes affectés au service de l’entretien ont été suspendus après avoir publiquement affiché leur soutien au terroriste qui a perpétré l’attentat de ce vendredi et s’être réjoui des morts juifs sur les réseaux sociaux.