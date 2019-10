A quelques jours des commémorations de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Itshak Rabin, l’orientaliste Dr. Mordekhaï Keidar a lancé un gros pavé dans la mare. Lors de la manifestation de soutien au Premier ministre Binyamin Netanyahou qui se déroulait mardi à Peta’h Tikva, le Dr. Keidar, dans son discours, a remis en cause la version officielle sur l’assassinat de l’ancien Premier ministre et appelé à la transparence sur ce drame.

Lorsqu’il a pris la parole, il a notamment dit: « Il y a 24 ans s’est produit l’assassinat d’Itshak Rabin z.l. et les tentatives de dissimuler ce qui s’est vraiment passé se poursuivent jusqu’à ce jour tout comme les accusations contre la droite. Et comment sais-je qu’il s’agit d’une volonté d’imposer le silence? J’ai travaillé durant 25 ans aux services de Renseignements de l’armée. J’ai vu des dizaines de milliers de documents placés sous le sceau « Ultra-confidentiel ». Pourquoi? Mesdames et messieurs, de grands pans de l’enquête à propos de l’assassinat de Rabin sont aujourd’hui placés sous le sceau de l’ultra-confidentialité(…) L’homme qui a tué Itshak Rabin z.l. avait peut-être pour initiales ‘Y.R’. Celui qui se trouvait derrière tout cela était probablement une haute personnalité politique qui voulait éliminer Rabin parce qu’il avait l’intention de se retirer des Accords d’Oslo. Depuis cette tribune, j’appelle à retirer le caractère ultra-confidentiel de tous ces documents qui annulent la théorie d’un assassinat commis par la droite. Cela fait maintenant 24 ans que la droite et l’Université Bar-Ilan sont salies pour quelque chose que Yigal Amir n’a peut-être même pas commis. Il est en prison dans des conditions d’isolement. Pourquoi en isolement? Afin qu’il ne puisse dire la vérité à personne. Il faut une commission d’enquête indépendante sur l’assassinat de Rabin z.l.!

Ces paroles ont entraîné de nombreuses réactions. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s’est fermement démarqué en dénonçant des « propos vains ». L’Université Bar-Ilan, où enseigne le Dr. Keidar a violemment réagi en annulant carrément la participation de l’orientaliste à un congrès prévu en Amérique du Sud où il devait représenter l’institution. La doyenne de l’université, Prof. Myriam Faust a même annoncé son intention de convoquer l’universitaire devant une commission disciplinaire. Le Dr. Keidar, qui a son franc-parler a averti que s’il était réellement convoqué, il remettra sa démission immédiate.

D’autres personnalités politiques ont elles-aussi condamné les propos du Dr. Keidar, dénonçant des « théories conspirationnistes ».

Il n’empêche que les nombreuses spéculations autour de cet assassinat ont pu entrer par une porte laissée grande ouverte par de nombreux points d’interrogations et informations contradictoires dans le cadre de l’enquête, que la famille même de l’ancien Premier ministre avait constatés.

רעידת אדמה !!!!! דוקטור מרדכי קידר :יגאל עמיר לא רצח את רבין!!!!!פעם ראשונה אני שומע אדם במעמדו וברמתו אומר דבר כזה !שתפו pic.twitter.com/nESbRjRJTW — Yossef Hacohen (@HacohenYossef) October 29, 2019

Photo Youtube