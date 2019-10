Dubaï accueillera du 5 au 7 mars 2020 la grand salon agricole AgraME (Middle East). Il s’agit du plus grand rendez-vous du Moyen-Orient pour tout ce qui se fait dans le domaine de l’agriculture: élevage, aquaculture, pêche, floriculture, traitement des sols, semis, irrigation, machines etc. Fabricants et fournisseurs de produits des pays arabes de la région y seront présents mais également, pour la première fois, une délégation israélienne.

Le ministre des Affaires étrangères Israël Katz a rencontré le président du Centre des conseils régionaux, Shaï Hadjadj ainsi que le président de l’Union des Paysans Doubi Amitaï, Ils ont convenu de mener ensemble un plan stratégique pour un essor des exportations agricoles israéliennes vers les pays du Golfe.

Doubi Amitaï a déclaré « Ces dernières années, l’Etat d’Israël est devenu un pionnier et l’un des leaders mondiaux dans le domaine de l’agriculture. Nos capacités technologiques nous permettent aujourd’hui d’envisager l’ouverture de marchés importants et des coopérations économiques avec les pays du Golfe, qui auront aussi des répercussions bénéfiques sur les relations internationales d’Israël ».

Photo Illustration