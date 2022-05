La startup israélienne Tomgrow avec l’université de Tel Aviv, ont mis au point une technologie qui va créer une petite révolution dans le monde des plantes.

Cette technologie, baptisée MediumX, va permettre de se contenter d’arroser ses plantes une à deux fois par an, au lieu d’une à deux fois par semaine, tout en leur assurant une bonne santé et une longue vie.

La technique utilise une plateforme efficace, bonne pour l’environnement et facile d’utilisation.

Elle va permettre dans un premier temps aux agriculteurs et aux entreprises puis aux particuliers, de faire pousser des plantes de manière autonome et en espaces fermés, sans avoir besoin de les arroser régulièrement et avec un contrôle quotidien de l’état de la plante.

MediumX se présente sous forme d’un cube de gel transparent dans lequel est planté la plante au lieu d’être dans la terre. Ce cube est composé de 99% d’eau et de produits nourrissants et constitué d’une grille nanométrique en 3D qui peut conserver l’eau et les éléments indispensables pour la plante. Ainsi, la plante est conservée de manière optimale pendant une longue durée et elle ne se sert quotidiennement que de ce dont elle a besoin.

Cette technologie permet de ne plus se préoccuper d’arroser sa plante régulièrement puisque le faire une à deux fois par an suffira. Cela revient à une économie de 75% des besoins en eau par rapport à une plante qui pousse dans la terre.

MediumX comporte également un capteur qui surveille, scanne et transmet régulièrement les informations sur l’état de la plante dans un »cloud ». Il s’agit de données comme la teneur en eau et en engrais, si la plante souffre de parasites ou de manque de lumière et même si quelqu’un a essayé de la cueillir. Toutes ces données sont recueillies en temps réel et contribuent à préserver la plante sur le long terme.

De telles plantes se vendront à partir de 960 shekels. Dans un premier temps, elles seront destinées aux entreprises, aux bureaux, aux grandes surfaces, aux hôtels ou aux aéroports puis elles seront commercialisées pour les particuliers.

L’objectif des créateurs de cette technologie est, à côté de la préservation de l’environnement et des ressources naturelles, de promouvoir une agriculture plus intelligente en Israël et dans le monde dans le contexte de la crise climatique.