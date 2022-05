Ce soir (samedi) sur la chaine N12, l’ancien président de la Knesset Yuli Edelstein et numéro 2 du Likoud s’est présenté comme l’alternative à Netanyahou à la tête du Likoud.

Rappelons que déjà au mois d’octobre dernier, Edelstein avait officiellement annoncé qu’il se présenterait contre Binyamin Netanyahou si des primaires avaient lieu.

Aujourd’hui il a estimé que deux choses étaient à bannir pour Israël: la poursuite du gouvernement actuel et de nouvelles élections. Pour lui, la solution optimale est de présenter un gouvernement alternatif et de le soumettre au vote de la Knesset actuelle.

Il précise que si Netanyahou est en mesure de former un tel gouvernement, alors il ne se mettra pas sur son chemin parce que dit-il »l’intérêt d’Israël doit primer ». En revanche, si tel n’était pas le cas, il appelle son parti à organiser des primaires afin de remplacer Netanyahou à la tête du Likoud et ainsi former un gouvernement qu’il dirigerait.

»Nous n’avons pas réussi à quatre reprises avec Netanyahou pourquoi y arriverait-on à la cinquième? », interroge-t-il.

Pour Edelstein, organiser des primaires en quelques semaines n’est pas insurmontable et il précise qu’il ne se lance jamais dans des combats qu’il ne pense pas pouvoir gagner.

Rappelons que lorsqu’il avait annoncé son intention de se présenter contre Netanyahou en octobre 2021, un sondage avait été réalisé par N12 selon lequel avec Edelstein à la tête du Likoud, le parti obtiendrait 20 sièges contre 34 si Netanyahou le dirigeait.

En outre, toujours d’après ce sondage, 86% des électeurs du Likoud avaient affirmé vouloir que Netanyahou continue à diriger le parti et seulement 6% voulaient voir Edelstein à sa tête. Seuls 17% partageaient l’opinion de l’ancien chef de la Knesset suivant laquelle le Likoud resterait dans l’opposition avec Netanyahou.

Pour Edelstein ce sondage montrait qu’avec 20 députés le Likoud pourrait former une coalition et revenir au pouvoir. Six mois plus tard, il reste convaincu par son idée et plus que jamais décidé à convaincre les membres de son parti de son bien-fondé. Malgré tout, il insiste sur le fait que jamais il n’empêchera la formation d’un gouvernement alternatif dans la Knesset actuelle, sous la direction de Netanyahou si celui-ci était réalisable.

Ces messages lancés par Edelstein surviennent alors qu’au sein de la coalition, tous les moyens sont mis en oeuvre pour convaincre la députée démissionnaire de Meretz, Rinawie Zoabi, de revenir sur sa démission. Le chef de son parti Nitzan Horowitz a déclaré que la députée était consciente que par son acte elle mettait en balance l’avenir du pays et l’éventualité d’une alternance politique qui, selon lui, serait très mauvaise. Il a expliqué que des pourparlers étaient en cours avec elle et qu’ils avançaient dans le bon sens.

Parallèlement, hier (vendredi) Yaïr Lapid menait des négociations avec la liste arabe unifiée afin de garantir son soutien à la coalition. Des informations ont fait état d’une promesse de 200 millions de shekels qui seraient alloués pour les infrastructures de transports le secteur arabe. Il semblerait que ces discussions aient eu lieu sans que le Premier ministre Bennett n’en ait été informé.

Photos: Yonatan Sindel Flash90