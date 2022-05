Un sondage réalisé par l’Institut Politics a été publié ce matin sur 103 FM. L’image globale qui s’en dégage est une nouvelle progression du bloc de droite qui atteindrait les 60 députés. Parallèlement, le bloc de la coalition actuelle continue de perdre du terrain avec 53 députés selon ce même sondage.

Une double surprise se dégage de ce sondage: le parti de Betsalel Smotrich, Hatsionout Hadatit, deviendrait le troisième parti politique d’Israël avec 9 mandats et c’est Meretz qui disparaitrait de la Knesset si des élections avaient lieu aujourd’hui. A noter que si Smotrich et Ben Gvir couraient séparément, ils obtiendraient chacun 5 sièges, soit un de plus que s’ils s’alliaient.

Pendant ce temps, au sein de la coalition, on continue à faire pression sur la députée Rinawie Zoabi afin qu’elle revienne sur sa démission. Elle doit rencontrer aujourd’hui Yaïr Lapid et lui faire part de ses exigences.

Des responsables de la coalition laissent entendre que la crise est derrière eux et qu’un terrain d’entente sera trouvé avec la députée qui a, elle même, envoyé des signaux d’apaisement pendant le week-end.

A la droite de la coalition on commence à s’exaspérer. Ainsi Nir Orbach aurait exprimé son agacement: »J’en ai fini d’essayer de comprendre les revendications nationalistes des Arabes dans cette coalition. Si Zoabi veut partir qu’elle s’en aille. L’essai d’une coalition qui repose sur une coopération avec les députés arabes a échoué, il est temps de le comprendre. Je ne suis plus prêt à entendre leurs caprices sur le Mont du Temple et des mots comme occupation. Je me moque des revendications de Zoabi ».

Les heures et les jours qui viennent seront critiques pour la coalition qui devra peut-être affronter ce mercredi un vote de dissolution de la Knesset. S’il passait, les électeurs israéliens retourneraient aux urnes dans trois mois. De part et d’autre de l’échiquier politique, tout le monde se demande d’où arrivera le prochain tremblement de terre.