Il y a deux semaines, l’épouse et le fils aîné du Premier ministre avaient reçu chacun une lettre de menaces assortie d’une balle de pistolet.

L’événément avait été condamné et pris très au sérieux. Les services de renseignements et de police avaient annoncé ouvrir une enquête et augmenté la sécurité autour de la famille Bennett.

Aujourd’hui, une femme de 65 ans, habitante d’Ashkelon, a été arrêtée. Elle est soupçonnée d’être l’auteur de ces lettres. La police censure, pour l’instant, toute information supplémentaire la concernant.