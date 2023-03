Le Premier ministre, Binyamin Netanyahou, doit s’envoler aujourd’hui pour Berlin où il doit être reçu pour une visite officielle par le chancelier, Olaf Schulz.

Comme la semaine dernière, pour son déplacement en Italie, les manifestants contre la réforme judiciaire ont indiqué qu’ils allaient bloquer les accès à l’aéroport Ben Gourion, afin de perturber le départ du Premier ministre.

Un nouveau groupe a annoncé se joindre aujourd’hui aux protestataires et il est symboliquement et émotionnellement différent pour le Premier ministre. Il s’agit d’anciens soldats de son frère Yoni, z’l, tué lors de l’opération Entebbe, baptisée par la suite Opération Yonathan à sa mémoire. Ces soldats qui se sont battus auprès de Yoni Netanyahou pour libérer les otages d’Entebbe seront accompagnés par certains d’entre eux aujourd’hui.

Le convoi sera constitué de jeeps et de 4*4 avec en tête une Mercedes noire qui sera identique à celle que les combattants israéliens avaient utilisée pour prendre d’assaut l’avion d’Air France à Entebbe.

Les organisateurs précisent: »Près de 50 ans après cette opération, nous prenons de nouveau d’assaut un aéroport, de manière démocratique et non violente, dans le but de libérer le Premier ministre qui a été capturé par des extrêmistes entrainant tout le pays vers un renversement de régime dangereux. C’est pourquoi après l’opération Yonathan, nous sortons pour l’opération Binyamin et nous allons libérer Netanyahou de ses ravisseurs.

Nous viendrons de tout le pays pour accompagner Netanyahou qui doit partir pour un nouveau déplacement inutile et coûteux en Europe et nous lui rappellerons à quel point il s’est éloigné du chemin de son frère, notre ami et notre officier, Yoni Netanyahou, de mémoire bénie ».

Ils ajoutent: »Yoni s’est sacrifié pour le pays, Bibi sacrifie le pays pour sa propre personne. Nous sommes choqués par l’abîme vers lequel Netanyahou dirige Israël. Bibi – nous allons venir à Ben Gourion, pour toi, en souvenir de Yoni notre officier bien-aimé et pour notre pays bien-aimé. Rentre avec nous et reviens parmi nous ».

Hier soir (mardi), la police a tenu une réunion en prévision des manifestations d’aujourd’hui et des blocages de route annoncés. Le ministre de la Sécurité intérieure, Itamar Ben Gvir, y a réaffirmé sa volonté de voir punir plus sévèrement ceux qui bloquent les accès à l’aéroport afin que les scènes de la semaine dernière ne se reproduisent plus. Le commandant du district centre a appelé les manifestants à ne pas bloquer les accès à l’aéroport qui sont considérés comme des voies d’urgence et qui doivent être empruntables par les forces de sécurité à n’importe quel moment.