Selon une information diffusée sur Galei Tsahal, le représentant des Affaires étrangères de l’Union européenne, Josep Borrell a adressé plusieurs demandes pour une visite en Israël auxquelles le ministère israélien des Affaires étrangères n’a pas donné suite.

Ce refus israélien est lié aux déclarations de Borrell contre Israël et notamment la comparaison qu’il a faite entre le Hamas et le gouvernement actuel.

Le ministère israélien des Affaires étrangères espère de cette manière faire passer un message clair à l’Union européenne: Israël n’acceptera plus une telle attitude à son égard, surtout si l’UE continue à prendre des mesures à son encontre et à financer des organisations palestiniennes qui appellent à la haine d’Israël.

Hier Eli Cohen, le ministre israélien des Affaires étrangères, s’est entretenu avec Borrell. Cohen a attaqué les positions du représentant de l’Union européenne après qu’il a comparé, à plusieurs reprises, les activités de Tsahal contre le terrorisme aux actes terroristes palestiniens.

Cohen a également fait part de sa réprobation à la lecture d’un article que Borrell a publié dans lequel, il fait abstraction du fait que le Hamas est une organisation terroriste. Il lui a fait remarquer qu’il s’agissait d’un contenu biaisé et immoral qui méritait d’être condamné.

Le ministre israélien a pointé le traitement déséquilibré par l’Union européenne de tout ce qui touche à Israël et a demandé à l’UE de prendre des mesures pour exprimer la compréhension des Européens face à la situation sécuritaire complexe dans laquelle se trouve Israël.

»L’Union européenne est un voisin et un partenaire stratégique d’Israël et Israël reconnait les intérêts fondamentaux de l’Europe au Proche-Orient. Ceci étant dit, l’Union européenne doit adopter une autre approche, basée sur la morale et les valeurs afin d’aider au développement et au dialogue constructif dans la région », a dit Eli Cohen. »Il est inconcevable de comparer les victimes du terrorisme du côté israélien et les terroristes palestiniens qui sont soutenus par l’Autorité palestinienne. L’ingérence de l’Union européenne dans la politique interne israélienne ainsi que le financement d’activités palestiniennes incitant à la haine et des salaires versés aux terroristes doivent cesser ».

Hier, au parlement européen s’est déroulé un débat spécial autour de la réforme judiciaire en Israël. Certains députés européens ont appelé à rompre toute relation avec Israël, d’autres à imposer des sanctions au gouvernement israélien, d’autres encore à financer l’opposition au gouvernement.

Ce débat n’a donné lieu qu’à des déclarations et n’avait pas pour but de prendre des décisions applicables sur le terrain.