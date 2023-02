Source : Site de l’Association française de l’Université de Tel-Aviv

Le Prof. Dan Peer, Vice-Président pour la Recherche et le Développement de l’Université de Tel-Aviv et Directeur du Laboratoire de nanomédecine de l’Université, a été nommé membre de la prestigieuse Académie nationale d’ingénierie des Etats-Unis (NAE), l’une des trois académies nationales américaines, pour ses recherches novatrices dans le domaine du développement de stratégies innovantes pour le transport des molécules d’ARN.

Le Prof. Peer est parmi les pionniers de l’utilisation des molécules d’ARN comme médicaments. Les recherches de son laboratoire se concentrent sur le développement de médicaments moléculaires à base d’ARN pour une grande variété de maladies, notamment les maladies inflammatoires de l’intestin, les cancers du sang, du cerveau, des ovaires et les maladies génétiques rares. Ses travaux portent en outre sur l’utilisation des molécules d’ARN comme vaccins contre les maladies virales et le développement de transporteurs de médicaments nanométriques capables de cibler sélectivement les cellules. Parmi leurs réalisations révolutionnaires, le Prof. Peer et son laboratoire ont été les premiers au monde à montrer que les molécules d’ARNm peuvent servir à la production de protéines thérapeutiques sur des modèles animaux ; l’utilisation d’ARN courts pour inhiber l’expression des gènes dans les cellules du système immunitaire et l’édition de gènes à l’aide de nanoparticules se fixant sur leurs cellules cibles lorsqu’elles sont injectées dans la circulation sanguine.

En plus de ses travaux de recherche innovants, le Prof. Peer est Vice-Président pour la recherche et le développement de l’Université de Tel-Aviv, Président de Ramot, la société de commercialisation de l’Université de Tel-Aviv, et également Président de la société de capital-risque de l’Université TAU Ventures. Il est membre de la Société américaine d’études cellulaires et de l’Association américaine pour le progrès de la science.

Le Prof. Peer est partenaire dans le dépôt de plus de 130 brevets, commercialisés auprès de plusieurs sociétés. Il a en outre fondé plusieurs start-ups en Israël, en Angleterre et aux États-Unis.