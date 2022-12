Arié Abitbol, délégué général de l’Agence Juive en France et en Europe: « Notre salon d’alyah de novembre a connu un grand succès. Plus de 500 visiteurs mais il est important de modifier les paradigmes et d’expliquer aux olim comment gérer leur budget en étant d’abord sobre pour ensuite, avec le travail, augmenter le niveau de vie et pas faire le contraire! »