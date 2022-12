Aujourd’hui, le 17 kislev, marque la date à laquelle Israël rend hommage aux blessés de guerre et d’attentats.

L’initiative a été lancée par le Bné Akiva à Beer Sheva. Les jeunes du mouvement de jeunesse trouvaient qu’il était important de consacrer au moins une journée par an pour marquer la reconnaissance du peuple d’Israël envers les personnes qui ont été blessées dans les guerres et les attentats et dont plusieurs gardent des séquelles.

Le Bné Akiva s’est ensuite tourné vers les autorités de l’Etat afin d’en faire une journée officielle du calendrier israélien.

En juillet 2014 le gouvernement israélien a décidé, en partenariat avec l’organisme des handicapés de Tsahal que cette journée serait marquée tous les ans le 17 kislev qui correspond à la date hébraïque du 29 novembre 1947, date à laquelle a eu lieu le vote du plan de partage de la Palestine à l’ONU, entrainant la création de l’Etat d’Israël.

D’après la décision gouvernementale, ce jour est marqué par deux événements officiels: une cérémonie en présence du Président de l’Etat et une autre à la Knesset.

Au sein des écoles et des mouvements de jeunesse, cette journée est également consacrée à des activités sur le sujet, avec, par exemple, des interventions de blessés qui viennent raconter leur histoire aux enfants.

Au niveau local et municipal, des cérémonies d’hommage sont aussi organisées.

D’après les données du ministère de la Défense, près de 60000 handicapés de Tsahal sont inscrits au département de rééducation du ministère. Il s’agit du chiffre le plus élevé depuis la création de ce département dédié.

Cette augmentation est le résultat d’un travail plus approfondi et attentif aux besoins des blessés de Tsahal, notamment depuis qu’Itsik Saadiya s’est immolé par le feu devant les bureaux de ce département, signe de son désespoir face à la négligence avec laquelle les blessés comme lui étaient considérés.

Cet acte dramatique aura au moins permis une prise de conscience et a donné lieu à la réforme »Nefesh Ahat » (une âme) grâce à laquelle, les demandes de reconnaissance des blessures de guerre auprès du ministère ont été traitées plus efficacement. Les blessures psychologiques, post-traumatiques, sont notamment mieux reconnues.

Par ailleurs, aujourd’hui, la ville de Jérusalem a dévoilé une plaque à la mémoire d’Eli Kay, z’l, à l’endroit où ce jeune homme avait été assassiné, l’année dernière à la même date.