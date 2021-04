En deux journées consécutives les sirènes d’alerte Tseva Adom ont retenti dans les localités de la bordure de la bande de Gaza. Jeudi soir et vendredi soir, les terroristes ont tiré une roquette en direction du territoire israélien, heureusement sans faire de victime. Durant la nuit de vendredi à samedi, Tsahal a riposté avec des avions de chasse et des drones en visant toute une série d’objectifs appartenant au Hamas : un camp d’entraînement, une position de tir antichar en cours de construction, une fabrique de béton servant à la construction de tunnels terroristes, des entrepôts d’armement et un tunnel souterrain.

Photo Ofer Zidon / Flash 90