Qu’est-ce qui inquiète aujourd’hui les milieux juifs dit « progressistes » et « libéraux » internationaux, en pleine crise mondiale du Corona? La perspective d’une extension de la loi israélienne sur la vallée du Joudain et les localités juives de Judée-Samarie!!

Tout une série d’organisations juives ont adressé une lettre urgente à Benny Gantz, Gaby Ashkenazy et Amir Peretz pour les exhorter à s’opposer à cette démarche. On parle notamment du lobby juif américain J-Street, de son pendant européen J-Call, de Shalom Akhshav, du New Israel Fund, de Meretz ou de l’organisation Rabbins pour les droits de l’homme pour ne citer qu’eux. L’appel est signé par le siège mondial de ces organisations aux Etats-Unis ainsi que par leurs branches en Europe, au Canada, en Afrique du Sud, en Australie et en Amérique du Sud.

Avec un certain aplomb, les signataires écrivent: « Pessah’ est un moment pour méditer sur notre engagement envers la liberté, la justice, la sécurité et les aspirations nationales, des valeurs qui sont aujourd’hui menacées ». Ils dénoncent une volonté de procéder à « une démarche unilatérale, sans aucune négociation avec les Palestiniens et contraire au droit international ainsi qu’aux résolutions de l’Onu, et qui fermera toute possibilité de solution à deux Etats ».

Ces organisations accusent la droite israélienne de vouloir « renforcer l’occupation et nier aux Palestiniens le droit à l’autodétermination », et à ce titre, conjurent les futurs partenaires de Binyamin Netanyahou de s’opposer de toutes leurs forces à cette partie du Plan Trump.

Ils avertissent aussi (sous forme de conseil d’ami aux pays arabes….) que l’Egypte, la Jordanie, le Liban, l’Arabie saoudite et les pays du Golfe ne resteront pas les bras croisés face à « cette violation grossière du droit et de la justice qui risquera de provoquer une nouvelle instabilité dans la région et un embrasement de la violence », selon la ritournelle de ce genre d’organisations.

Photo Illustration